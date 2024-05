Sladké neřesti

Co si vzít

na sebe

Návštěva divadla je pro každého z nás odměnou za každodenní shon a práci. Divadlo nás má po těch výkonech zklidnit, vtáhnout do konejšivé, duši hladící atmosféry, pobavit a poučit. Abychom si poskytnuté benefity užili, můžeme do Divadla Lucie Bílé přijít v oděvu co nejpohodlnějším, aby dámy nerušil těsný korzet a gentlemany škrtící kravata.



Dalším předpokladem oděvu do divadla je, že nesmí omezovat šanci na frenetický potlesk, protože umělci, právě kvůli tomu, ze sebe vydávají na jevišti to nejlepší :)